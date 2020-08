Juve Stabia, Ghinassi: "Ripartire con testa libera: sarà un campionato bellissimo ma duro"

vedi letture

"Le motivazioni sono di chi arriva in una società che è un punto di crescita, un passo avanti": esordisce così, in conferenza stampa, il nuovo Ds della Juve Stabia Filippo Ghinassi. Che dopo Imola riparte dal Castellammarre: "Ho trovato un ambiente segnato dalla retrocessione, questo senza ombra di dubbio, chiunque ama i colori della Juve Stabia ha sofferto di questo evento negativo maturato per altro in modo molto particolare dopo il Covid, ma è giusto sia così, è normale soffrire. Io arrivo con la testa libera, voglio trasmettere carica ed energia perché è già ora di voltare pagina, di pensare al futuro, di prepararsi a un campionato che sarà bellissimo e durissimo: forse il più difficile degli ultimi anni, ma noi dobbiamo fare le cose fatte bene. Ce n'è bisogno. Abbiamo una sfida durissima, ma affascinante, il 27 settembre è ormai vicino. La particolarità di questa stagione che ha prolungato la B rende tutto molto particolare, ma si deve adattare, gli altri non aspettano: è ora di mettersi l'elmetto e combattere".

Conclude: "Dello stadio ho un bellissimo ricordo di quando sono venuto da avversario contro l'Imolese, allora fu positivo per gli emiliani che hanno scritto un pezz di storia del club. Spero questo sia di buon auspicio per il futuro".