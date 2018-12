Juve Stabia monstre. Dodicesima vittoria e ancora nessuna sconfitta

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Magic moment per la Juve Stabia di Fabio Caserta. Prime nel Girone C della Lega Pro le Vespe nel match di questo pomeriggio contro la Sicula Leonzio hanno messo a referto la dodicesima vittoria in quindici partite, la quinta consecutiva.

Straordinario anche il bilancio fra reti segnate e subite in questa cinquina di gare: 15 gol realizzati e solo 2 incassate.

Ultimo dato sui campani. Paponi&C. sono l'unica formazione del calcio professionistico italiano senza aver ancora perso assieme alla Juventus di Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo.