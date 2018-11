Juve Stabia, Palma su Pepito Rossi: "Può arrivare coi presupposti giusti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giovanni Palma, vicepresidente della Juve Stabia, dalle colonne de Il Mattino fa sognare i tifosi delle vespe: "Ritengo essere Giuseppe Rossi il talento più cristallino del calcio italiano. Solo vedere accostare il nome della Juve Stabia ad un talento simile mi rende sempre più convinto della scelta fatta quando ho deciso di sposare il progetto stabiese. Ora parlare di acquisti però non è giusto nei confronti dei ragazzi che stanno facendo un campionato eccezionale, è ovvio che la società sia vigile sul mercato col ds Polito, che ha allestito una rosa eccezionale come dimostrano i risultati raggiunti fino ad ora. Se si dovessero verificare i presupposti giusti, però, Giuseppe Rossi rappresenterebbe senz'altro un fiore all'occhiello per tutta Castellammare e un indubbio valore aggiunto, anche rispetto al rafforzamento del piano di marketing, recentemente presentato che proietterà la società ai livelli di eccellenza che la città merita", le parole riportate da Tuttoc.com.