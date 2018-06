Juve Stabia, Severini: "Stagione positiva, che ambiente Castellammare"

Fonte: TuttoC.com

E' di proprietà del Cesena, ma durante questa stagione ha giocato prima con il Ravenna e poi con la Juve Stabia. Parliamo dell'attaccante classe '97, Mirco Severini. Queste le sue parole a pianetaserieb: "Bilancio stagionale? Nonostante mi sia trovato a far fronte a vari infortuni, quest’annata è stata molto positiva. A Castellammare ho trovato un mister competente, dei compagni eccezionali e un ambiente ottimo dove poter crescere. Differenze tra girone B e C? Il girone più competitivo è, senza ombra di dubbio, quello C. Il girone B è molto equilibrato rispetto a quello meridionale composto da piazze più calde dove il calcio viene vissuto a 360 gradi. Futuro? E’ presto per parlare della prossima stagione. Non so ancora cosa mi possa riservare il futuro, ma nel frattempo preferisco pensare solo a riposare e recuperare per farmi trovare pronto".