© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Flavio Coladarci, agente di Lorenzo Del Prete difensore della Juve U23, ha parlato a Tuttojuve.it dell’esperienza del suo assistito in bianconero e del futuro: “A Torino si trova molto bene, si è ambientato e tutto procede per il meglio. Anche se i risultati non stanno sorridendo alla squadra Lorenzo mi dice che nell’ambiente c’è grande ottimismo e che la situazione può cambiare molto presto. In questi mesi la squadra è migliorata, i ragazzi delle giovanili stanno facendo quell’esperienza che gli mancava e che può permettergli di sfruttare al meglio le loro qualità tecniche. Il mio assistito si è messo a loro disposizione in maniera umile e si comporta come un fratello maggiore coi più giovani aiutandoli e a crescere dentro e fuori dal campo. - continua Coladarci – Non si pente di essere sceso in C per sposare il progetto, anzi c’è voluto poco a convincerlo quando è arrivata l’offerta e non solo per il blasone del club. Ha voluto fare una scommessa e la sta onorando al meglio. Futuro? Ha detto che gli piacerebbe rimanere alla Juventus per altri anni. Gli piacerebbe restarci a vita. Ci tengo a sottolineare che non lo fa per il blasone della squadra, nemmeno perché ha la possibilità di confrontarsi con la prima squadra in cui ci sono grandi campioni. Lo fa perché si sente parte di una famiglia”.