Juve U23, caccia a una punta: Maniero, Ganz e Zigoni nel mirino

© foto di Federico Gaetano

La Juventus si muove sul mercato anche per la squadra B, che giocherà in Serie C. Sky Sport fa sapere che la Vecchia Signora cerca una punta di esperienza, nel mirino ci sono tre nomi: Riccardo Maniero (30) del Novara, Simone Ganz (24) dell'Ascoli e Gianmarco Zigoni (27) del Venezia.