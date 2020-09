Juve U23, Zauli: "L'inizio sarà un'incognita, ma noi vogliamo stupire ed esser protagonisti"

Il via al nuovo campionato è ormai prossimo, e per la Juventus U23 si aprirà con la sfida alla Pro Sesto. Di questo, come riferisce Tuttosport, ne ha parlato il mister bianconero Lamberto Zauli: "Siamo molto felici di cominciare. È un'annata particolare perché abbiamo avuto poco tempo per prepararci. L'inizio di solito è sempre un'incognita. Quest'anno, avendo giocato poche partite, lo sarà ancora di più. Noi, però, dobbiamo metterci l'entusiasmo di una squadra che vuole far bene, stupire e far crescere questi ragazzi, rendendoli protagonisti di questo campionato. A prescindere dalla prima avversaria, che è la Pro Sesto, una squadra che vorrà sicuramente far benissimo nelle prime giornate. Avranno l'entusiasmo della neopromossa e sono una piazza con grande tradizione. Noi, però, dobbiamo concentrarci sul nostro percorso".