Juve U23, Zironelli: "Ronaldo uno stimolo anche per i miei giovani"

Sono arrivati i primi punti per Juventus Under 23 di Mauro Zironelli, tecnico bianconero che ha parlato a Tuttosport: "Sono in un grande club e ho la fortuna di dover soltanto allenare, però abbiamo pure i fari sempre puntati addosso. Non devo più organizzare nulla, come ad esempio mi succedeva a Mestre dove venivamo dalla serie D e magari mi occupavo anche dell’alimentazione. Ho allenato dieci anni sullo sterrato e adesso mi sembra di avere a disposizione dei prati di Wimbledon".

Dopo 3 mesi di lavoro e 5 giornate di campionato si è fatto un’idea del ruolo che la Juve Under 23 potrà recitare in serie C?

"È un girone duro, ci sono anche squadre che dovevano essere ripescate in B come Novara e Siena. Io devo pensare a migliorare i ragazzi. Per diventare la sorpresa dovremo stare sul pezzo. Siamo giovani, ma devo dire che i fuoriquota mi stanno dando una gran mano. Del Prete è appena arrivato, è un bel profilo. E’ un ex Juve come gli altri Over 23 Emmanuello, Nocchi, Alcibiade. La loro presenza è importante al di là dell’impiego in campo. Sono bravi, hanno già vissuto le esperienze dei più giovani usciti dalla Primavera e i loro consigli sono fondamentali. Quello di puntare su fuoriquota con un passato bianconero è stata una bella intuizione dei nostri dirigenti Federico Cherubini e Claudio Chiellini".

Quando i suoi ragazzi tornano da un allenamento al fianco di Ronaldo sono più migliorati o montati?

"Quando vedi Ronaldo per la prima volta da vicino ti fa effetto, è stato così anche per me: mi ha impressionato la sua serietà. Cristiano per i giovani è uno stimolo".