Juve U23, Zironelli: "Tornare alla vittoria una grande iniezione di fiducia"

Torna alla vittoria la seconda squadra della Juventus nel girone A della Serie C. L'Under23 si è imposta sul campo della Pistoiese per 1-0 grazie alla rete di Di Pardo. Nel dopopartita arriva l'analisi del tecnico bianconero Mauro Zironelli: "Sono contento per i ragazzi. Ci voleva questa vittoria e iniezione di fiducia, perchè tanti giocatori stanno entrando in forma - si legge su Juventus.com -. Siamo partiti bene e sapevamo che la Pistoiese era una buona squadra e ci avrebbe messo in difficoltà, infatti abbiamo sofferto nel finale, però siamo stati bravi a portarla a casa".