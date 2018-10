Juventus U23, Del Prete tra i convocati per la sfida contro l'Arzachena

“Sembrava che avesse preso l’avventura all’Entella con grande entusiasmo. Mi dispiace, davvero. Ma se non se la sente è giusto che smetta, perché senza stimoli è meglio togliersi di mezzo e fare posto”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Bari, Carlo Regalia, a proposito...

Crotone, Sampirisi: "Trasformiamo la rabbia in energia positiva"

Cittadella, Drudi: "In B c'è qualità, voglio approfittare di questa chance"

Ag. Djuric: "Salernitana può fare bene, finora poche chance per segnare"

Salernitana, ds Fabiani: "Lotito sempre in ballo, non capisco il motivo"

Venezia, Tacopina: "Vecchi, colpe non solo sue. Serviva nuova rotta"

Ascoli, Ardemagni: "Non vedo l'ora di rientrare. Tutto procede bene"

Palermo, Mazzotta: "Non abbandoneremo mai i nostri sogni"

Gravina: "Non devono più riproporsi gli scenari dell'ultima estate"

Cittadella, goleada in amichevole contro la Calidonense

Cremonese, Paulinho: "Questa città merita di tornare in Serie A"

H. Verona, Setti: "Nelle ultime gare la prestazione non è mancata"

Cosenza, allenamento congiunto con la Primavera per i Lupi

La Juventus U23 reduce da sette punti nelle ultime tre partite vuole continuare la sua striscia positiva e domani alle 14:30 sarà ospite dell'Arzachena. Mister Zironelli per l'occasione ha convocato 23 giocatori: ancora indisponibili Parodi e Fernandes. Fuori causa anche Andersson, c'è Del Prete ultimo acquisto dei bianconeri.

