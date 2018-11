Juventus U23, i convocati per l'Albissola: c'è anche Gozzi

© foto di Paolo Baratto/Grigionline

C'è anche il difensore Polo Gozzi Iweru, tra i 22 convocati di mister Zironelli per la sfida che la Juventus U23 giocherà contro l'Albissola domani alle 16,30 allo stadio comunale di Chiavari e valevole per l'11^ giornata del Girone A di Serie C. Ecco l'elenco completo diramato dalla società bianconera:

PORTIERI - Del Favero, Nocchi, Israel.

DIFENSORI - Andersson, Zappa, Morelli, Beruatto, Coccolo, Del Prete, Zanandrea, Gozzi Iweru.

CENTROCAMPISTI - Muratore, Toure, Emmanuello, Kastanos, Zanimacchia, Di Pardo.

ATTACCANTI - Bunino, Pereira, Mavididi, Olivieri, Pozzebon.