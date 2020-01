Juventus U23-Novara 2-2: bianconeri a punti in rimonta, sotto di un uomo

Fonte: inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus Under 23 pareggia per 2-2 in rimonta, e sotto di un uomo, contro il Novara, nella ventesima giornata di Serie C.

Ettore Marchi, ultimo acquisto dei bianconeri, al 65’ è pronto a fare il suo esordio in maglia bianconera quando Pablo Gonzales mette a segno il raddoppio che potrebbe regalare il successo ai suoi.

L’ultimo arrivato prova sin da subito a scuotere i compagni: corre, lotta, protesta cinque minuti dopo il suo ingresso per un rosso diretto del signor Pashuku all’indirizzo di Rafia, che costringe i bianconeri in dieci nell’ultima mezz’ora.

La Juve così tiene il campo e costruisce una straordinaria rimonta sul finale, allungando la striscia positiva dopo tre risultati utili; mentre il Novara butta al vento il successo al novantesimo ma torna comunque a fare punti dopo due sconfitte consecutive.

Il pareggio è frutto di una gara poco piacevole nel primo tempo e combattuta nel secondo. La squadra di Banchieri sblocca a inizio ripresa con Collodel, a segno anche all’andata. Pecchia si esalta con la buona prestazione del giovane Fagioli, classe 2001, da regista di centrocampo; e concede l’ultimo quarto d’ora al gioiellino del vivaio Ahamada, classe 2002.

Olivieri a dieci dal termine trova il varco giusto per accorciare le distanze. Del Sole, che chiude da prima punta, in quella zona di campo che presto sarà occupata da altri elementi in arrivo (Marques a Brunori), si procura un calcio di rigore al novantesimo e lo trasforma. Il Novara trova anche la terza rete a tempo scaduto, ma la posizione di Sbraga è in fuorigioco. Finisce 2-2.