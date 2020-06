Juventus U23, Pecchia: "Scritta una pagina della gloriosa storia di questo club"

Fabio Pecchia, tecnico della Juventus U23, ha commentato così il successo in Coppa Italia di Serie C grazie al 2-1 inflitto alla Ternana nella finale di Cesena: "Ci tenevamo, i ragazzi hanno fatto un grande lavoro e oggi non era semplice - ha detto a Rai Sport -. Siamo stati anche troppo sporchi per quelle che sono le nostre caratteristiche ma alla fine l'abbiamo vinta con merito. Abbiamo creato tanto e sciupato molto, potevamo muovere meglio il pallone ma quello che conta era vincere. Questo è un trofeo piccolo nella storia gloriosa di questo club, per noi però è motivo di orgoglio far parte di questa storia. Queste partite servono alla crescita dei nostri ragazzi, mi auguro che possano fare una carriera brillante ma intanto questa gara gli rimarrà per sempre nella memoria", ha concluso.