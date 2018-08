Juventus U23, per la porta piace il millennial uruguayano Franco Israel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solamente Cristiano Ronaldo e gli acquisti fatti in ottica prima squadra: per la Juventus, con la seconda squadra che disputerà la Serie C, è tempo anche di operare per rinforzare la U23, denominazione data alla squadra B. E in tal senso, secondo quanto si apprende da Sky Sport, i bianconeri stanno provando a chiudere per Franco Israel, portiere classe 2000 attualmente in forza alle giovanili del Nacional de Montevideo.