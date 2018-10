Juventus U23, Zironelli: "Beffati da una situazione da calcio d'angolo"

Dopo la sconfitta contro l'Arzachena, il tecnico della Juventus Under 23 Mauro Zironelli ha commentato: "Partita combattuta, molto fisica. Abbiamo cercato di giocare la palla a terra, purtroppo nel primo tempo non siamo riusciti a concretizzare e veniamo beffati per questa situazione da calcio d’angolo. Dovevamo creare e concretizzare di più - sottolinea Sardegna Sport -. Queste partite permettono a noi di crescere, di farci le ossa e maturare. Nella ripresa potevamo essere più rapidi e lucidi, peccato per quelle due traverse, la gara poteva cambiare volto. Nella ripresa ho messo Del Prete per continuare a gestire con qualità da dietro. Dispiace perché potevamo fare meno tocchi nel costruire, ma loro facevano densità e ci hanno chiuso le strade. Risultato bugiardo? Ditelo voi, per me è 0-1 e credo che gli episodi non ci abbiano favorito".