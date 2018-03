L'annuncio di Gatto: "Abbiamo scelto il nuovo proprietario dell'Arezzo"

L'azionista di maggioranza dell'Arezzo Fabio Gatto ha annunciato di aver trovato l'acquirente per il club toscano: “Abbiamo scelto l'acquirente migliore per l'Us Arezzo. È un gruppo italiano con una partecipazione straniera. Siamo ai dettagli, credo che nelle prossime ore potremo annunciare la chiusura della trattativa. Ho già parlato con il sindaco Ghinelli e con Cucciniello di Orgoglio Amaranto mettendoli al corrente degli sviluppi e ho chiesto al socio di minoranza la rinuncia al diritto di prelazione. - spiega Gatto come riporta Amarantomagazine.it - Se tutto andrà per il verso giusto presto la tifoseria conoscerà ogni dettaglio, la trattativa è stata condotta dall'advisor Stefano Messina, al quale avevo affidato l'incarico. Ribadisco di aver speso il mio tempo e anche i miei soldi per garantire un futuro solido alla società. Spero che presto questo impegno mi venga riconosciuto anche dalla piazza. Scongiurare il fallimento dell'Arezzo per me è sempre stato l'obiettivo primario''.