L'Arezzo vola: 2-0 al Pontedera, secondo posto per gli amaranto

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

L'Arezzo vola a -2 dalla Carrarese primatista del girone A di Serie C, virtualmente addirittura a +1 visto che la squadra amaranto ha una partita in meno. Vittoria per la squadra di Alessandro Dal Canto, che in sette minuti archivia la pratica Pontedera: 2-0, i gol arrivano al 23' con Brunoni e poi al 31' con Buglio. Con questo risultato, appunto, l'Arezzo va a 11 punti in classifica. Resta in zona playoff, a 7 punti, il Pontedera, appaiato a Juventus U23 e Lucchese ma con una partita in meno.

