L'editoriale sulla C - Il punto di rottura. LA B può innescare la scintilla

Editoriale di Luca Bargellini per TuttoC.com

Ad inizio degli anni ’80 in Francia usci una serie a fumetti dal titolo “Le Transperceneige”. La trama di quest’opera raccontava le vicissitudini di un ristretto numero di persone sopravvissuti ad un evento apocalittico che ha causato una nuova era glaciale. Questo gruppo di superstiti vive all’interno di un treno, lo Snowpiercer, che continua a spostarsi attorno alla terra per poter sopravvivere. All’interno del treno si ricostruisce una vera e propria società, divisa in classi: i meno abbienti erano costretti a vivere nelle carrozze in coda al treno, mentre i più ricchi in quelle più vicine alla locomotiva del treno, dunque alla fonte primaria di energia e calore. Tale convivenza sfocia, a causa di un fattore scatenante, in una rivolta che porta “gli ultimi” a cercare di raggiungere una più equa situazione.

Perché questo lungo preambolo in un pezzo dedicato al mondo del pallone e per di più sulla Serie C? Perché la trama del film ricalca perfettamente la situazione attuale del movimento calcistico italiano. Gli ultimi, ovvero la Serie C, stanno vivendo un momento di grande difficoltà a causa della disparità di trattamento riservata loro da coloro che vivono nelle carrozze precedenti, nelle categorie superiori. E in particolare da chi vive e guida la locomotiva. La FIGC.

Dal momento dello sbarco in Federazione del Commissario Roberto Fabbricini e di tutti gli uomini scelti dal presidente del CONI Giovanni Malagò non c’è mai stato un vero e proprio impegno a favore della Lega Pro. L’unico provvedimento adottato è stato l’istituzione delle seconde squadre: una proposta spalleggiata nei mesi precedenti dallo stesso numero uno della terza serie Gabriele Gravina ma successivamente stravolta fino a farla diventare un dei più classici “pastrocchi all’Italiana”, ovvero inutile fin al punto di diventare dannosa.

Per il resto niente altro che inutili parole. Un disinteresse che è arrivato al suo culmine con la scelta di bloccare i ripescaggi in Serie B delle società di terza serie aventi diritto. Un vero e proprio sopruso che non ha fatto altro che indispettire tutta la Lega e non solo le società interessate.

A tal proposito è fissato per quest'oggi il sorteggio dei calendari della nuova Serie B a 19 squadre voluta dai vertici Federali. Una cerimonia che, tradizionalmente, sancisce il via alla nuova stagione ma che questa volta potrebbe trasformarsi nella scintilla che accende la rivoluzione. Alcuni sperano ancora che la compilazione del calendario salti per poter tornare a trattare; altri invece puntano alla rottura definitiva per poter dare il via alla protesta.

Come sul treno. Per cambiare il proprio mondo in maniera radicale.