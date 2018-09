L'Entella precisa: "Nessuna adesione all'istanza al Governo sulla B"

Fonte: ufficio stampa Entella

L’Entella precisa di non aver firmato alcuna istanza per chiedere al Governo di intervenire "mediante l'adozione di un provvedimento straordinario e nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuito, al fine di azzerare tutti i contenziosi attualmente in essere e, conseguentemente, provvedere al reintegro di tutte le società escluse dal campionato di serie B".

“Il documento ci è stato presentato - fa sapere la società chiavarese - ma abbiamo deciso di non aderire”.