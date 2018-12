© foto di Andrea Rosito

Si dividono la posta Cavese e Potenza nell'unica partita del Gruppo C di Serie C in scena alle 14.30. Ospiti in vantaggio con Genchi al 26', nella ripresa il pareggio della formazione campana grazie a Palomeque al 62'. I cavesi non guariscono dalla pareggite: quattro pari di fila, mentre prosegue la striscia vincente del Potenza, ottavo in classifica in questo momento.