La Juve U23 pensa alle contromisure: in arrivo un difensore

© foto di Federico Gaetano

Dopo l'avvio difficoltoso in Serie C, preventivato comunque dalla società, la Juventus Under 23 corre ai riparti partendo dalla rafforzamento della difesa con l'arrivo di un calciatore d'esperienza che possa guidare la retroguardia assieme al già presente Alcibiade. I nomi, come riporta La Gazzetta dello Sport, sono principalmente due: Lorenzo Del Prete, classe '86 fino allo scorso anno al Perugia in Serie B, e Felice Piccolo, classe '83, nelle ultime due stagioni all'Alessandria.