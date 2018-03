La Nazione, Pisa: "Gara decisiva... anche per me", parola di Pazienza

© foto di Alessio Alaimo

Dopo i due ko consecutivi per il Pisa arriva il momento decisivo della stagione. "Gara decisiva... anche per me" titola infatti La Nazione mutuando le parole del tecnico nerazzurro Michele Pazienza in conferenza stampa nella giornata di ieri prima della gara contro l'Alessandria. "Semplicemente una partita decisiva - scrive il quotidiano -. Per il futuro della stagione, per non far diventare conclamata una crisi incipiente, per rilanciare ambizioni più che appannate dopo il doppio ko con Lucchese e Gavorrano. E anche per allontanare le nubi che cominciano ad addensarsi sulla panchina del Pisa, spinte più da una crisi di gioco e risultati, piuttosto, che, invero da prese di posizione della dirigenza".