La Pro Vercelli ricorre contro il Livorno: ma i giocatori labronici hanno il visto di esecutività

Tra le note calde della Serie C, il ricorso che la Pro Vercelli ha presentato avverso la gara di mercoledì, recupero della 14^ giornata, persa contro il Livorno: la società piemontese ritiene irregolare la posizione di alcuni tesserati degli amaranto, che non avrebbero ancora sostituito la fideiussione a suo tempo presentata, e attendono ora la sentenza del TFN.

Come ricorda però La Gazzetta dello Sport, "i giocatori scesi in campo avevano il visto di esecutività e che altre due società hanno avuto lo stesso problema del Livorno (reduce dal salvataggio in settimana da parte dell’ex presidente Aldo Spinelli): l’Arezzo, che ha già presentato la nuova fidejussione, e il Novara che la sta ultimando".