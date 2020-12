La Serie C tra Covid-19, meteo e Nazionale: ecco tutte le gare da recuperare in terza serie

La 13^ giornata del campionato è ormai andata in archivio, la 14^ è alle porte, ma questa settimana in Serie C si sono giocate otto gare tra tutte quelle che dovevano essere recuperate: calendario, quello dei match non giocati quando a causa del Covid-19 quando per le Nazionali, che va snellendosi sempre di più.

Diamo ora uno sguardo alla situazione girone per girone, evidenziando le gare che saranno da recuperare.

GIRONE A

12^ GIORNATA

Piacenza - Novara

GIRONE B

11^ GIORNATA

Fano - Legnago

Fermana - Arezzo

12^ GIORNATA

Arezzo - Fano

Legnago - Imolese

GIRONE C

3^ GIORNATA

Avellino - Bisceglie

11^ GIORNATA

Avellino - Monopoli