La Triestina sbarca nel calcio femminile: accordo con la Pol. San Marco

Quella di oggi è una giornata che sancisce un momento storico per il movimento calcistico femminile del nostro territorio. Nella sala stampa della sede societaria allo Stadio "Rocco", è stato infatti siglato l'accordo di licenza tra U.S. Triestina Calcio e Polisportiva San Marco. Il documento è stato sottoscritto dall'amministratore unico alabardato Mauro Milanese e dal presidente della Polisportiva San Marco Andrea Bragat, ed è stato reso possibile grazie al fondamentale apporto dell'allenatrice del club giallorosso Francesca Ruzic, da Romina Milanese, da sempre impegnata per l'espansione del movimento femminile sia da calciatrice che da allenatrice e da Cristina Fumis, storica capitana delle rossoalabardate. L'accordo di licenza sancisce di fatto la fusione tra i due club, dando vita a un nuovo sodalizio che permetterà l'allestimento di una prima squadra competitiva per la stagione sportiva 2018/2019 (militante nel campionato Interregionale di Eccellenza, quella che fino allo scorso anno era la Serie C), oltre a dare nuova linfa al settore giovanile per un movimento in costante espansione e in un momento storico decisivo per il calcio femminile in Italia.