Lazio, Lotito interessato al Rieti. Contatti già avviati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo Lazio e Salernitana l'imprenditore Claudio Lotito starebbe pensando all'acquisto di un terzo club, questa volta in Serie C. Si tratta del Rieti, appena tornato fra i professionisti dopo 13 anni d'assenza. Secondo Il Messaggero Lotito avrebbe già incontrato il presidente del club Riccardo Curci per entrare come socio e rafforzare la compagine societaria dei reatini.