LDL su Reggiana-Bari: "Scontro all'ultimo sangue. E' proprio come un Mondiale"

Alla vigilia della finale playoff che sancirà la quarta promossa in Serie B fra Reggiana e Bari il numero uno del club pugliese Luigi De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Oltre al tema del rapporto col Napoli del padre Aurelio, ecco il suo pensiero in merito all'avventura in Serie C e alla finale di domani al Mapei Stadium: "La C è difficilissima dal punto di vista economico. Praticamente insostenibile. Occorre una riforma profonda che diminuisca il numero delle squadre, dia spazio solo a quelle che presentano garanzie solide e renda la categoria un serbatoio di giovani per le serie superiori. La Reggiana? Venerdì ho provato un’emozione animalesca. Pari a quella della semifinale mondiale del 2006 tra Italia e Germania. Quando Simeri ha segnato al 118’ sono caduto su mia moglie Brooke e ho abbracciato il mio avvocato. Adesso mi aspetto uno scontro all’ultimo sangue, se mi si passa l’espressione. E’ proprio come un Mondiale, si sale sulla stessa barca e si dà tutto per non cadere fuori".