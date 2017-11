Lecce, ag. Riccardi: "Ha dimostrato di essere un professionista"

Davide Riccardi è una delle sorprese del Lecce. Il difensore 21enne ha realizzato due reti nelle quattro presenze collezionate con la maglia giallorossa. Ai microfoni di Sololecce.it, è intervenuto il suo agente circa le prestazioni del suo assistito nelle ultime gare disputate ed il suo futuro. Queste le parole di Geronimo Barbadillo: "Non sono sorpreso da tutto quel che sta succedendo a Davide, si tratta di un giovane che ha sempre dimostrato qualità, in tutta la trafila giovanile. Lui oltre ad avere un grande bagaglio tecnico, quasi non da difensore, ha in più tanta testa, è un ragazzo intelligente. Ha dimostrato di essere già un professionista perché è stato al suo posto quando non era considerato, anche nella precedente gestione tecnica, e quando Liverani ha chiamato ha risposto subito. Il suo futuro? Davide ha 21 anni, è in prestito con diritto di riscatto della proprietà intera da parte del Lecce, fissato a 100mila Euro. Il Verona si è tenuto un diritto di contro-riscatto per ulteriori 50mila Euro, che sarebbero la plusvalenza del Lecce, se gli scaligeri avessero intenzione di riprenderlo indietro a fine stagione".