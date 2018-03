Lecce, il difensore Cosenza: "C'è rammarico per la gara con l'Andria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'occasione mancata per il Lecce, ieri sera, nel derby casalingo contro la Fidelis Andria, visto che la capolista è stata bloccata sul pari e non è riuscita a spiccare ulteriormente il volo nei confronti delle due inseguitrici Catania e Trapani, sempre a -7: "Quando si presenta un'occasione del genere non bisogna lasciarla sfuggire", sono le parole del difensore Francesco Cosenza in sala stampa. Il calciatore ha poi proseguito: "Siamo stati anche bravi a portarla sul 2-0 nonostante abbiamo accusato un po' di stanchezza, ma gli alibi lasciano il tempo che trovano. Il rammarico è che una volta sul 2-0 abbiamo incassato gol su calcio piazzato, non perché ci siamo rilassati ma perché sono stati bravi loro".