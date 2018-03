Lecce, la bestia nera è il Matera. Un punto in tre anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si può ridurre il calcio ed una semplice questione di numeri, di fredde statistiche. Le cifre però aiutano a capire meglio determinate situazioni, tanto che non possono essere liquidate con troppa fretta. Il numero 1, ad esempio, racconta di una storia recente fatta di difficoltà da parte del Lecce nel fare punti contro il Matera al Via del Mare. Uno è infatti il punto raccolto dai salentini contro i lucani nelle ultime tre stagioni di Serie C sul campo amico. Un pareggio, questo, arrivato ieri con uno 0-0 che è servito solo al Trapani per accorciare le distanze nei confronti del primo posto. Per Lecce e Matera non è cambiato niente ai fini della classifica, ma certificato che i lucani sono la vera "bestia nera" della formazione di Fabio Liverani.