Lecce, Liverani ufficializza l'arrivo di Chiricò

© foto di Giuseppe Scialla

Il futuro di Cosimo Chiricò, in scadenza con il Cesena, sarà al Lecce. A confermare l'indiscrezione di mercato è proprio il tecnico dei salentini Fabio Liverani nell'intervista rilasciata a Tuttosport: “La società si è mossa bene, ha fatto tutto di nascosto, non lo sapevo neppure io. Ho visto più volte il calciatore in azione, a Cesena ma anche prima a Foggia ha fatto molto bene. - spiega ilt ecnico - È uno che salta l'uomo come pochi, può integrarsi al gruppo perché ha colpi di qualità".