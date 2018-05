Lecce, per la B si lavora su mediana e attacco. Spunta Falletti

© foto di Federico Gaetano

Inizia dal rafforzamento di centrocampo e attacco il mercato del Lecce per la stagione del ritorno in Serie B. Jari Vandeputte della Viterbese e Juande dello Spezia sono i nomi caldi per la mediana, mentre per l'attacco, con Di Piazza che ha espresso la propria volontà di rimanere al 'Via del Mare' anche il prossimo anno, si cerca un nuovo tassello di qualità. In questo senso trova spazio sulle colonne de La Gazzetta dello Sport l'indiscrezione che vuole la società salentina essersi mossa per il prestito di Cesar Falletti, attaccante uruguaiano in forza al Bologna. Falletti (25) è sotto contratto con i felsinei fino al giugno 2021.