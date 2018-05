Lecce, Saraniti finisce nel mirino del Catanzaro

© foto di Giuseppe Scialla

Sarà con ogni probabilità un Catanzaro grandi firme quello della prossima stagione. L'arrivo in panchina di un tecnico esperto come Auteri potrebbe attrarre nomi importanti, soprattutto in attacco. Come riporta il Quotidiano del Sud il direttore sportivo Logiudice ha messo nel mirino Andrea Saraniti, vice capocannoniere dell'ultimo campionato con 14 reti, che rischia di trovare meno spazio dopo la promozione in B dei salentini, ma piacciono anche il compagno di reparto Caturano e Maikol Negro del Pisa, vecchio pallino del mister di Floridia.