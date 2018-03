Lecce, Sticchi Damiani e le polemiche arbitrali: "Superato il limite"

Nonostante il primo posto in classifica in casa Lecce il clima non è dei migliori. Il pareggio contro il Matera di ieri ha lasciato l'amaro in bocca per alcune decisioni arbitrali che non hanno soddisfatto la dirigenza dei salentini. Questo il pensiero in merito del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani a SoloLecce.it: "La linea della società è sempre stata quella di restare in silenzio, ma in questa partita si è superato ogni limite. Questo non deve rappresentare un alibi o un'attenuante: i nostri giocatori devono sapere che una squadra come il Lecce deve essere più forte di tutto e deve dimostrarlo. Tutte le squadre che sono avanti in questo campionato si daranno battaglia sino alla fine. Le partite si decidono con gli episodi. A questo punto della stagione credo che nessuno abbia la forza di ammazzare il torneo con ritmi incredibili: sarà una battaglia punto a punto sino alla fine, e noi siamo davanti".