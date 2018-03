Lecce, Sticchi Damiani: "Primo posto? Occasione da non fallire"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato ai microfoni di Pianetalecce l'andamento recente dei giallorossi: “L'unico rammarico della sfida contro l'Akragas è stato non averla chiusa prima, ma possiamo archiviare la gara con cauta soddisfazione avendo fatto quello che dovevamo fare. La squadra ha gestito la partita in modo intelligente in una fase della stagione nella quale bisogna dosare le energie necessarie per affrontare le singole partite. Ora dobbiamo però pensare al Matera, siamo concentrati e non è il momento di cullarci sulla vittoria contro i siciliani. La squadra ha fatto un percorso incredibile finora, senza cali e anche nelle giornate infelici ha saputo non perdere. - continua Sticchi Damiani - Abbiamo attraversato periodi non brillanti dal punto di vista della forma conquistando ugualmente punti importanti grazie all’intelligenza. Ora bisogna vivere il primo posto con il giusto equilibrio, consapevoli di avere un'occasione importante da non fallire”.