Lecce, Tabanelli: "Qui c'è maggiore pressione. I tifosi? Meritano la B"

Il centrocampista del Lecce Andrea Tabanelli ha parlato del momento della squadra e dell'ambiente trovato in Salento: “Qui mi sento al centro del progetto, insieme ai compagni abbiamo un obiettivo comune e speriamo di portarlo a termine perché questo tifo merita un'altra categoria. Non ci sentiamo appagati e siamo consapevoli che manca ancora tanto, ma se siamo primi dopo tante giornate vuol dire che hai delle qualità e c'è la consapevolezza di essere forti. Sappiamo che tutto dipende da noi, che se vinciamo tutte le gare saremo promossi senza dover guardare a cosa fanno gli altri. - continua Tabanelli ai microfoni di Pianetalecce.it -Il Via del Mare è uno stimolo, ma anche una responsabilità, sai di vestire una maglia pesante e devi rispettare le aspettative. Qui poi ci sono squadre blasonate come Trapani e Catania e c’è più pressione, anche a livello ambientale".