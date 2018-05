Lecce, vicino l'accordo per l'ingaggio di Martiniello della Cavese

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Una stagione da grande protagonista in Serie D con la maglia della Cavese (ha realizzato ben 19 gol) e ora una nuova avventura all’orizzonte per Antonio Martiniello. Il promettente attaccante classe ‘96, infatti, è nei radar del Lecce e la trattativa per il passaggio in giallorosso di Martiniello è vicina alla conclusione. Lo riporta gianlucadimarzio.com.