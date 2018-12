Ad un mese dalla sua nomina come vicepresidente della Lega Pro Cristiana Capotondi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ElevenSports: “Bisogna rafforzare il brand e raccontare le storie straordinarie della serie C. Stiamo lavorando con ElevenSports per lanciare un’applicazione che parli il linguaggio dei giovani. La Lega Pro deve essere un’icona sul telefonino che rappresenti il punto focale della nostra comunità virtuale. Per arrivare ai giovani serve un linguaggio giovane, quindi vogliamo che questa app diventi un luogo di dialogo tra i club e i nostri otto milioni di tifosi. Ci sono un sacco di cose interessanti che si possono fare intorno al calcio. Una cosa che mi piacerebbe animasse la nostra applicazione è proprio quella di andare dentro la storia dei comuni ogni volta che si deve raccontare un match; quindi raccontare la bellezza dell’Italia con lo strumento straordinario che è il calcio. Vogliamo restituire il calcio alle famiglie. Il nostro obiettivo è spingere sempre di più per la sostenibilità dei club e per la ristrutturazione degli stadi perché sono il luogo attraverso il quale passa la possibilità di richiamare sempre maggior pubblico".