Lega Pro, convocata assemblea dei club il 28 ottobre

Fonte: Area Comunicazione Lega Pro

Il Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, nella seduta del 20 settembre 2019, ha deliberato di convocare l’Assemblea delle Società associate. Per la finalità di cui all’art. 10 lett. c) e art. 12 comma 10, hanno titolo a partecipare e deliberare, in ordine all’approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni ad esso allegate, le società sportive associate nella stagione sportiva 2018/2019. Le società che nell’esercizio sociale precedente erano associate ad altra Lega hanno il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni riguardanti le materie relative all’approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni ad esso allegate. I lavori dell’Assemblea si svolgeranno secondo il seguente: ORDINE DEL GIORNO 1) verifica dei poteri; 2) apertura dell’Assemblea con costituzione dell’Ufficio di Presidenza; 3) intervento e comunicazioni del Presidente; 4) approvazione del bilancio dell’esercizio 2018/2019; 5) varie ed eventuali. L’Assemblea si svolgerà a Firenze, presso la Sala conferenze della Lega Pro, Via Jacopo da Diacceto n. 19, in prima convocazione con inizio alle ore 8:30 del 28 ottobre 2019; e, in seconda convocazione, con inizio ALLE ORE 11:30 DEL 28 OTTOBRE 2019 e sarà regolata dalle vigenti disposizioni statutarie. Si ricorda che, in occasione di assemblee che abbiano all’ordine del giorno le materie previste all’art. 10 lettera c) dello Statuto, la facoltà di delega ad altra società non è concessa. In caso di indisponibilità del legale rappresentante, le società possono farsi rappresentare da un delegato scelto tra gli amministratori oppure tra i soci delle stesse purché persona fisica, nonché tra i soggetti comunque facenti parte dell’organico societario così come risultante dal censimento depositato presso la Lega Pro.