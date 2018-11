Lega Pro, Ghirelli a Terni: "Sto facendo un percorso di scuse"

Fonte: www.tuttoc.com

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, da umbro non poteva mancare al derby fra Ternana e Gubbio. E, ai colleghi presenti, ha commentato: "Sono venuto a Terni perché sto facendo un percorso di scuse. Sono stato a Siena la settimana scorsa e andrò in tutte le piazze coinvolte nell’assurda vicenda ripescaggio. Non abbiamo grandi colpe come Lega Pro, ma è giusto chiedere scusa a chi non ha visto le proprie lotte trovare risultati. Va ritrovata credibilità. Più promozioni in Serie B in questa stagione? Se serviranno posti da riempire in cadetteria di sicuro le squadre che li occuperanno dovranno venire dalla terza serie. Vedremo come si evolverà la situazione. Non do giudizi sulla partita in se, auguro solo un grande in bocca al lupo alla Ternana, una società seria che ha investito molto anche sulla ristrutturazione del proprio stadio", riporta Calcioternano.it.