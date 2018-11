Lega Pro, Ghirelli: "Rimettiamo il pallone al centro. Basta tribunali"

Fonte: www.tuttoc.com

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Presente allo stadio Città di Arezzo, per assistere alla sfida fra Arezzo e Carrarese, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato ai microfoni di Raisport: "Ci attendono tante partite belle come quella di stasera, tra squadre di grande qualità. Vengo da una serie di partite bellissime, sono stato a Terni, a Pordenone. Questo è il calcio, dobbiamo rimettere il pallone al centro del campo e risollevare il mito del gioco. In fin dei conti questa è la nostra mission. Abbiamo abbandonato, speriamo per sempre, le aule di tribunale e vogliamo riformare rapidamente la giustizia sportiva".