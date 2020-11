Legnago regolarmente in campo, ma tegola per quattro: emerse positività al Covid-19

Il Legnago è regolarmente in campo per il match della 10^ giornata del Girone B di Serie C contro il Matelica (0-0 il parziale nel momento in cui scriviamo), ma quest'oggi la società è stata scossa da quattro positività al Covid-19.

Rese note dallo stesso club mediante la nota che di seguito riportiamo:

"F.C. Legnago Salus comunica che, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di quattro componenti del Gruppo Squadra.

Gli interessati sono stati immediatamente posti in isolamento fiduciario.

Contestualmente, è stato eseguito un nuovo ciclo di test diagnostici (tamponi), che non ha rilevato altre positività.

Pertanto, la partita di oggi contro il Matelica si giocherà regolarmente alle ore 15, allo stadio comunale “Mario Sandrini”, come da programma".