Lepore: “In B col mio Lecce da capitano. Ora posso anche morire”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'esterno del Lecce Franco Lepore dopo la promozione in Serie B fatica a trattenere l'entusiasmo per il traguardo raggiunto. Per lui, leccese doc, è infatti una soddisfazione ancora più grande aver contribuito al ritorno in Serie B dei giallorossi: “Ho conquistato la B con la mia squadra del cuore, quella della mia città ed è indescrivibile. Aver portato la fascia di capitano in questa stagione mi ha reso orgoglioso. Ringrazio tutti i compagni, che sono grandi giocatori e grandi uomini, per questo. - conclude Lepore a Sololecce.it - Ora posso anche morire”.