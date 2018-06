LIVE TMW - Robur, Mignani: "C'è tanta amarezza. Grazie a tutti i ragazzi"

Il tecnico della Robur Siena Michele Mignani si presenta in sala stampa per analizzare la sconfitta per 3-1 contro il Cosenza e la conseguente mancata promozione in Serie B: "C'è tanta amarezza perché arrivati a questo punto ci credevamo tanto, secondo noi era una gara alla nostra portata contro una squadra forte. Pensavamo di potercela fare e mi dispiace per tutti: giocatori, società, tifosi e città".

Sulla gara: "Eravamo incerottati, non eravamo al completo, ma sono orgoglioso dei ragazzi che hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo e siamo rimasti in gara quasi fino alla fine. Ringrazio Guberti e D'Ambrosio che non stavano bene e hanno dato la disponinilità per entrare in campo. Abbiamo preso tre gol evitabili. Finisce un'annata meravigliosa perché nessuno si aspettava che arrivassimo fin qui esprimendo questo tipo di calcio".

Ancora sulla finale: "Stasera era la partita in cui vinceva chi commetteva meno errori, noi ne abbiamo commessi alcuni e li abbiamo pagati. Porterò nel cuore questa annata e questi giocatori, oggi chi è sceso in campo ha dato tutto quello che poteva. C'è poco da dire, anche se forse potevamo interpretare meglio certe occasioni, ma fino a 5 minuti dalla fine eravamo in gara".

Sul futuro: "Dobbiamo ripartire dopo questa serata amara. Ringrazierò sempre la società per avermi scelto e per aver rinnovato il contratto prima della fine del campionato. Dobbiamo dimenticare questa serata e andare avanti".