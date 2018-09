LIVE TMW - Serie C, si alza il sipario sui calendari dei tre gironi

Premi F5 per aggiornare la diretta

12.50 - Gabriele Gravina, numero uno della Lega di C, a margine della presentazione dei calendari di Serie C, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Si parte. In che maniera? "Con un pizzico di amarezza per questa estate un po' turbolenta per usare un eufemismo. Si parte con la consapevolezza che c'è stato questo strappo, ci sono state delle lacerazioni che richiederanno tempo, senso di responsabilità per ricucire e riposizionare alcuni temi fondamentali di cui il nostro calcio ha bisogno. Uno su tutti la certezza delle regole e del rispetto delle norme. Qualcosa è venuto meno, qualcosa purtroppo ha generato confusione, qualcosa che a mio avviso richiedeva maggiore attenzione anche nei rapporti interpersonali. L'auspicio che oggi si possa ricominciare con serenità e lungimiranza, si riparte con la voglia di dare riferimenti certi per i nostri dirigenti, i calciatori, gli allenatori e soprattutto i tifosi che in questo periodo sono stati abbastanza bistrattati".

12,45 - Dai calendari diffusi si evince che saranno disputati sette turni infrasettimanali, a partire da quello di mercoledì 19 settembre, poi mercoledì 26 settembre, mercoledì 17 ottobre, mercoledì 12 dicembre, mercoledì 26 dicembre (il cosiddetto Boxing Day), mercoledì 23 gennaio, infine mercoledì 13 febbraio.

12.15 - Questa la prima giornata del girone C:

Bisceglie-Vibonese

Casertana-Cavese

Catanzaro-Potenza

Matera-Rieti

Monopoli-Catania

Paganese-Rende

Siracusa-Juve Stabia

Trapani-Reggina

Viterbese-Sicula Leonzio

riposa: Virtus Francavilla

12.12 - Questa la prima giornata del girone B:

Fermana-Virtusvecomp Verona

Gubbio-Ravenna

Imolese-Albinoleffe

Vicenza-Giana Erminio

Monza-Feralpisalò

Pordenone-Fano

Sambenedettese-Renate

Sudtirol-Teramo

Ternana-Rimini

Triestina-Vis Pesaro

12.08 - Si alza il sipario sul girone A, questa la prima giornata:

Albissola-Olbia

Arzachena-Carrarese

Gozzano-Entella

Juventus U23-Alessandria

Lucchese-Arezzo

Pisa-Cuneo

Pontedera-Novara

Pro Patria-Pistoiese

Pro Piacenza-Robur Siena

Pro Vercelli-Piacenza

12.06 - Queste le parole del presidente dell'AIA, Marcello Nicchi: "Avevo quindici anni quando arbitravo la prima partita in FIGC. Sono passati 50 anni e non avevo mai visto una cosa del genere. Tranquilli, il 22 ottobre speriamo che inizi un percorso nuovo, nel quale si tornerà a parlare di pallone, società, città, tutto il meccanismo che è il gioco del calcio e ormai è diventato una querelle incredibile. Il campionato inizia ufficialmente mercoledì 19 settembre, con anticipi martedì 18. In caso di esigenze e accordo tra le società ci sarà la possibilità di anticipare a domenica o lunedì. Le comunicazioni vanno fatte entro domani alle 12, per anticipare".

11.59 - Ancora Gravina: "Abbiamo riscritto ieri sera al commissario federale per chiedere il ripristino della B a 22 come prevedono le norme. Abbiamo chiesto di ripristinare il format con una modalità semplicissima: attraverso le sette promozioni. Se non succederà, sarà uno dei temi politici che il nuovo consiglio federale dovrà affrontare”.

11.54 - Parla Gravina dal palco: “Inizierei con le scuse ufficiali per il brevissimo tempo concesso a ciascuno di voi per aderire a questa presentazione. Eventi indipendenti dalla nostra volontà non ci hanno consentito di avere ulteriori possibilità di avere questo appuntamento. Le scuse vanno anche ai calciatori, agli allenatori, ai tifosi, a tutti i presidenti per questa estate abbastanza turbolenta, che non ha permesso di seguire una logica di lavoro tipica del nostro mondo. Ringrazio Nicchi per la sua partecipazione e la sua presenza, gli arbitri ormai sono due mesi che sono fermi in attesa di partire. Oggi ci auguriamo di dare il via al campionato, sapendo che sono ancora tante le nubi che si addensano sul nostro sistema. Nubi che probabilmente richiederanno ancora moltissime riflessioni e verifiche, per arrivare al chiarimento di uno strappo storico. Mi stupisce vedere come il calcio italiano possa contare su dirigenti che inneggiano a un inizio di un processo di riforma con un provvedimento di questo tipo. Sono dichiarazioni superficiali e da rivedere, c’è poca conoscenza di quello che realmente è il nostro mondo e poco rispetto delle regole. La nostra lega ha dimostrato coerenza nel seguire una linea di rispetto verso le istituzioni sportive, le proprie associate e quei soggetti che hanno maturato alcuni diritti e legittimamente sono stati chiamati a difendersi. Credo che il percorso non sia ultimato. Non voglio commentare le ultime posizioni del collegio di garanzia, mi rimetto alle dichiarazioni del suo presidente Frattini. È una prima volta che apre scenari raccapriccianti, mi auguro che chi ha responsabilità di vigilare e anche soggetti esterni al mondo dello sport facciamo chiarezza sui comportamenti dei componenti del collegio di garanzia. Credo sia giusto smentire o accertare la natura di certi comportamenti. Darebbe certezza a tanti tifosi, mi auguro che queste verifiche siano avviate in modo molto rapido per capire se quello che è avvenuto sia in linea col rispetto delle regole, civili e penali”.

11.50 - Presente all'evento anche Marcello Nicchi, presidente AIA.

11.45 - Inizia la compilazione dei calendari di Serie C!

11.30 - Quattro ricorsi amministrativi in udienza domani al Tar del Lazio, sulle vicende che hanno caratterizzato l'avvio dei campionati e la composizione delle categorie. Due i casi più 'spinosi': quello dell'Us Avellino e del Catania. Per quanto riguarda l'Avellino, con l'atto d'impugnazione si chiede la sospensione dei provvedimenti con i quali è stata disposta la non ammissione della società al campionato di B per il 2018/19 (a inizio agosto, a conclusione di un'audizione in contraddittorio, il presidente della I Sezione Ter del Tribunale amministrativo pubblicò un decreto monocratico con il quale confermò provvisoriamente l'esclusione dell'Avellino dalla Serie B, nell'attesa dell'udienza di domani). Per quanto riguarda il Catania, a ricorrere al Tar del Lazio sono una serie di tifosi-abbonati; contestano il via libera alla Serie B 2018/19 a 19 squadre. Domani, infine, altri due ricorsi amministrativi arriveranno in udienza: si tratta del ricorso proposto dalla società Como 1907 e del Santarcangelo.

11.10 - Presenti pochi dirigenti, almeno al momento, a Firenze per la composizione dei calendari di Serie C. Intanto Gabriele Gravina, presidente della Lega di C, dovrebbe parlare al termine dell'evento.

10.45 - Questi i tre raggruppamenti già ufficializzati nella serata di ieri:

GIRONE A: Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Gozzano, Juventus U23, Lucchese, Novara, Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli, Robur Siena, Virtus Entella.

GIRONE B: Albinoleffe, Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Monza, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Teramo, Ternana, Triestina, L.R. Vicenza Virtus, Virtus Vecomp Verona, Vis Pesaro.

GIRONE C: Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese.

10.30 - Amici di Tuttomercatoweb.com, buongiorno! Dopo una lunga estate, anche per la Serie C è arrivato il momento di stilare i calendari. A partire dalle 11.30, a Firenze, la terza divisione italiana conoscerà gli avversari da sfidare settimana dopo settimana. La prima giornata è in programma martedì 18 e mercoledì 19. Con la possibilità di una deroga: in caso di accordo tra i due club interessati, chi vorrà potrà giocare già domenica 16 e lunedì 17.