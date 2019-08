LIVE TMW - Serie C, tutte le ufficialità: Alessandria, colpo Cosenza

Fonte: Ha collaborato Tommaso Maschio

20:48 - Reduce con il Lecce, di cui è stato capitano, da 2 promozioni consecutive dalla C alla A, Francesco Cosenza é il nuovo acquisto dell’Alessandria Calcio. 356 partite ufficiali in carriera, con 5 play-off disputati di cui 4 in C e uno in B, é difensore di grande temperamento e carisma. Per lui, ingaggiato a titolo definitivo, sottoscritto un contratto biennale.

17:33 - Gozzano, Vono torna in rossoblù - Con una nota ufficiale, il Gozzano comunica di aver prolungato l’accordo con il calciatore Riccardo Vono, già rossoblù nella stagione 2017-2018.

14:28 - Olbia, contratto annuale per Manca - Attraverso un comunicato ufficiale, l'Olbia rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Luca Manca. Il centrocampista si è legato ai galluresi sino al 30 giugno 2020.

13:59 - Rende, ecco Keba Coly. Addio con Leveque - Il Rende comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Coly Sidi Keba, classe '98 che arriva con la formula del prestito annuale dalla Roma. E' inoltre reso noto che è stato trovato l’accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava l’attaccante classe '99 Alessio Leveque al club biancorosso.

12:35 - Pistoiese, biennale per Camilleri - La Pistoiese comunica l’arrivo del giocatore Vincenzo Camilleri, a titolo definitivo, con contratto biennale che scadrà il 30 Giugno 2021. Camilleri proviene dalla Vibonese.

SABATO 31 AGOSTO

19:29 - Catania, ceduto Mujkic in Slovenia - Il Calcio Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adis Mujkic, a titolo temporaneo, alla società NK Dekani.

16:36 - Robur Siena, preso Panizzi - Erik Panizzi è un nuovo giocatore della Robur Siena. Terzino sinistro classe '94, ha firmato col club bianconero un contratto annuale.

15:17 – Piacenza, Borri in prestito dalla Juve Stabia - E' la Juve Stabia a rendere noto di aver perfezionato l’accordo con il Piacenza per la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del difensore Lorenzo Borri, classe ’97.

15:12 – Novara, dal Milan arriva il baby Capanni - Il Novara comunica di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento, a titolo temporaneo, dell’attaccante Gabriele Capanni, classe 2000, proveniente dal Milan.

14:08 – Cavese, è addio con Sforzini -La Cavese rende noto di aver risolto consensualmente in data odierna, il contratto con il calciatore Ferdinando Sforzini.

13:45 – Vicenza, in attacco ecco Saraniti - La società LR Vicenza comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Lecce, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Saraniti.

13:40 – Gozzano, in difesa arriva Uggè - Con una nota ufficiale, il Gozzano comunica di aver acquisito a titolo definitivo Maximiliano Achille Uggè.

13:16 – Pergolettese, colpo Belingheri - La Pergolettese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Luca Belingheri, che già questo pomeriggio sarà agli ordini di mister Contini.

12:41 – Piacenza, Nicco rinnova fino al 2021 - Attraverso un post sui social, il Piacenza comunica che Gianluca Nicco ha rinnovato fino al 2021 l'accordo che lo lega al club.

12:02 – Arzignano, in difesa c'è Bonalumi - L'Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Bonalumi. Il giocatore indosserà la casacca gialloceleste 25.

10:52 – Juve U23, Del Fabro al Kilmarnock - E' il Kilmarnock, squadra scozzese della Scottish Premiership (la prima divisione nazionale), ad annunacire la firma del difensore Dario Del Fabro, che arriva in prestito dalla Juventus, previa autorizzazione internazionale.

09:42 – Virtus Francavilla, il rinforzo offensivo è Puntoriere - La Virtus Francavilla comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Puntoriere, proveniente dalla Virtus Entella.

09:02 – Picerno, tesserato Soldati - Il Picerno rende noto di essersi assicurata le prestazioni di Edoardo Soldati. Classe 2000 di Como, esterno destro, proviene dal Venezia. Ha partecipato all’ultima edizione del Torneo di Viareggio, una della più prestigiose manifestazioni calcistiche giovanili. .

VENERDI' 30 AGOSTO

20:52 - Arezzo, arriva Nolan. Buglio ceduto al Padova - L’Arezzo ha comunicato sul proprio sito l’arrivo a titolo definitivo dall’Inter di Ryan Nolan, difensore classe ‘99, che ha firmato un contratto per i prossimi tre anni. Contestualmente il club toscano ha comunicato la cessione di Davide Buglio, centrocampista classe ‘98, al Padova a titolo definitivo.

20:39 - Viterbese, arriva Edoardo Bianchi - La A.S. Viterbese Castrense comunica l’arrivo del calciatore Edoardo Bianchi. Il difensore classe 1999 arriva in gialloblu dopo aver giocato la stagione 2018/2019 nell’Under 19 del Torino e successivamente nel Bari.

20:37 - Teramo, Pinzauti passa al Novara - Il Teramo comunica il trasferimento a titolo temporaneo dell’attaccante Lorenzo Pinzauti al Novara Calcio, con diritto di riscatto e controriscatto.

20:04 -Teramo, preso Iotti dall'Olbia - La Società rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla SS Teramo Calcio i diritti alle prestazioni sportive del difensore Luca Iotti.

19:48 - Sambenedettese, arriva in prestito Carillo dal Genoa - La S.S Sambenedettese Calcio è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore classe 1996, Luigi Carillo. Il calciatore, di proprietà del Genoa, arriva alla Samb con la formula del prestito.

19:45 - Casertana, arriva Zaccaro - La Casertana F.C. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all’ASD Fanfulla l’attaccante classe 2001 Giuseppe Zaccaro.

19:42 - Pistoiese, arriva Ferrarini dalla Fiorentina -ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Ferrarini alla U.S.Pistoiese 1921.

18:40 - Gozzano, ecco il portiere Fiory - Il Gozzano ha ufficializzato l'arrivo di Gianmarco Fiory, portiere classe 1990 la scorsa stagione ha difeso la porta del Savona in Serie D.

18:29 - Rende, presi Vigolo e Murati dal Milan - Il Rende Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Vittorio Vigolo, classe 00, e del centrocampista Emir Murati, classe 00, entrambi provenienti dal Milan.

18:06 - Ravenna, preso il centrocampista Lora - La società comunica di avere raggiunto l’accordo con l’ A.C. Monza per il passaggio a titolo temporaneo del centrocampista classe '93 Filippo Lora in giallorosso.

17:44 - Novara, Sbraga rinnova fino al 2022 - La Società Novara Calcio è lieta di informare giornalisti e tifosi di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022 con il calciatore Andrea Sbraga.

17:12 - Casertana, preso Silva - La Casertana comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Silva, difensore centrale classe '91, dal Piacenza.

16:47 - Pistoiese, rescissione consensuale con Muscat - La Pistoiese ha comunicato sul proprio sito la risoluzione consensuale del contratto di Zach Muscat.

15:46 – Casertana, accordo con Paparusso - La Casertana comunica di essersi assicurata le prestazione sportive del calciatore Daniele Paparusso, difensore sinistro nato il 26 marzo 1993

15:29 – Piacenza, in difesa arriva Milesi - La Pro Vercelli comunica di aver raggiunto l’accordo con il Piacenza per la cessione – a titolo definitivo – del difensore Luca Milesi.

14:51 – Viterbese, tesserato Bianchi - La Viterbese Castrense comunica l’arrivo del calciatore Edoardo Bianchi. Il difensore classe 1999 arriva in gialloblu dopo aver giocato la stagione 2018/2019 nell’Under 19 del Torino e successivamente nel Bari.

12:51 – Arzignano, tesserato Valagussa - L'Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Valagussa. Il giocatore indosserà la casacca gialloceleste 27.

12:08 – Arezzo, Buglio saluta: c'è il Padova - Il Padova informa che è da poco stato formalizzato il trasferimento a titolo definitivo in biancoscudato del centrocampista Davide Buglio dall'Arezzo.

11:03 – Virtus Verona, Di Paola è un nuovo rossoblù - Manuel Di Paola è un nuovo calciatore della Virtusvecomp Verona. Centrocampista classe 1997, proviene dalla Virtus Entella, e arriva in rossoblù a titolo definitivo, firmanno un contratto biennale.

10:46 – Monopoli, dal Crotone arriva Nanni - E' il Crotone a comunicare di aver raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Nicola Nanni al Monopoli.

GIOVEDI' 29 AGOSTO

19:40 - Pianese, ecco il mediano Regoli - La Pianese ha comunicato di aver ingaggiato il centrocampista classe '91 Paolo Regoli, nelle ultime due stagioni alla Pistoiese.

19:35 - Gozzano, rinnova Gilli - Il Gozzano ha comunicato di aver prolungato il contratto con Vittorio Gilli. Il portiere classe 1997, veste la maglia rossoblù dal gennaio 2017.

13:24 - Gozzano, ecco Corioni Il Gozzano comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Corioni, centrocampista classe '99 alla prima tra i pro.

11:17 - Bisceglie, biennale per Rodriguez Il Bisceglie, attraverso un post su Facebook, ha annunciato l'acquisto di Mauro Nahuel Estol Rodriguez dal Racing Club Montevideo, squadra che milita nella Serie A uruguaiana. Arriva a titolo definitivo e firma un contratto di due stagioni.

MERCOLEDI' 28 AGOSTO

21:38 - Catania, Arena va in prestito in D Il Catania comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Arena, a titolo temporaneo, all’A.S.D. Città di Acireale.

21:20 - Alessandria, Giubilato in prestito alla Pro Sesto Con una nota ufficiale, l'Alessandria comunica il trasferimento a titolo temporaneo annuale alla Pro Sesto di Lorenzo Giubilato.

19:42 - Il Carpi blinda bomber Vano Con una nota ufficiale, il Padova fa sapere di aver blindato Michele Vano. Il bomber ha prolungato il contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2022.

19:16 - Padova, la difesa parla francese Il Padova informa che è da poco stato formalizzato il trasferimento a titolo temporaneo in biancoscudato del difensore francese, classe '99, Moussa Sylla dal Racing Club Lens.

18:51 - Triestina, è addio con Coletti Con una nota ufficiale, la Triestina comunica di aver consensualmente risolto il contratto economico con il calciatore Tommaso Coletti (che si è poi trasferito al Cerignola, in Serie D).

17:13 - Como, biennale per Bolchini Il Como comunica di aver ingaggiato il portiere Pierre Bolchini con contratto biennale. Classe 1999, cresciuto tra le giovanili di Inter e Novara, la scorsa stagione ha giocato all’Arconatese in Serie D.

15:32 - Ternana, annuale per Celli La Ternana comunica di aver ingaggiato il calciatore Alessandro Celli. L’esterno mancino, classe ’94 (lo scorso anno a Teramo), si è legato alla società rossoverde fino al 30 giugno 2020.

12:40 – Reggiana, ufficiale il ritorno di Andrea Costa - La Reggiana ha ufficializzato il ritorno del difensore Andrea Costa, cresciuto nelle giovanili del club, dopo 14 anni dall’addio per andare a vestire la maglia del Bologna. Il classe ‘86 si era svincolato ieri dal Benevento dove aveva giocato nelle ultime stagioni.

MARTEDI' 26 AGOSTO

20:23 - Imolese, arriva il difensore Schiavi - Imolese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Pio Schiavi per la prossima stagione.

18:56 - Alessandria, colpo Casarini in mezzo al campo - L'Alessandria ha annunciato sul proprio sito l'arrivo del centrocampista classe '89 Federico Casarini. Il calciatore arriva dal Novara e ha firmato un contratto triennale.

17:44 - Carpi, Ligi va alla Virtus Entella - Il Carpi ha annunciato l'addio di Fabrizio Poli dopo 265 presenze in biancorosso. Il difensore giocherà alla Virtus Entella.

16:48 - Viterbese, preso il portiere Vitali - La Viterbese ha comunicato l’arrivo in prestito dalla Ternana del portiere classe ‘99 Tommaso Vitali.

14:51 - Rimini, risolto il contratto con Venturini Il Rimini rende nota l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con il difensore, classe ’96, Andrea Venturini.

11:26 - Cavese, ceduto Flores Heatley all'Arzignano La Cavese rende noto di aver ceduto a titolo definitivo l’attaccante Kayro Flores Heatley all‘Arzignano Valchiampo.

LUNEDI' 26 AGOSTO

