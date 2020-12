Livorno, domani vertice di mercato in vista di gennaio. Non ci sarà l'ex patron Spinelli

Nella giornata di domani in casa Livorno è previsto un summit di mercato a cui parteciperanno Nelso Ricci, Raffaele Rubino, Silvio Aimo e anche il tecnico Alessandro Dal Canto. Non ci sarà invece, come rivela Livornolive.it, Aldo Spinelli, segno che l'ex patron dopo aver messo mano al portafoglio ha deciso di restare in disparte e lasciare che siano altri a gestire la società in prima persona. L'idea del club labronico è quella di intervenire in ogni reparto anche perché vi saranno diversi giocatori che diranno addio al club labronico. Prima di operare sul mercato servirà però sostituire la fideiussione e in questo senso sono attese novità nei prossimi giorni in modo che gli uomini mercato possano essere subito operativi alla riapertura di gennaio.