Livorno, niente stipendi e nuova penalizzazione in arrivo. Alcuni calciatori possono svincolarsi

Si complica nuovamente la situazione del Livorno. Come riporta Il Tirreno, infatti, la nuova proprietà guidata dal presidente Giorgio Heller, non avrebbe pagato gli stipendi entro la scadenza prefissata. In arrivo, dunque, per la società amaranto una nuova penalizzazione nonostante le rassicurazioni che il club ha dato ai giocatori di un pagamento in arrivo entro la giornata di domani.

Fra i calciatori, però, il malcontento è evidente con la frangia di quelli che hanno già messo in mora la società che potrebbe decidere di salutare il club proprio in virtù del mancato pagamento.