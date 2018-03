Livorno, Sottil: "2 giorni di blackout. Giocatori decisivi per il mio ritorno"

Dopo la revoca delle dimissioni il tecnico del Livorno Andrea Sottil ha parlato in conferenza stampa assieme a tutta la squadra per spiegare i motivi della marcia indietro: “Devo spiegare per prima cosa la decisione istintiva di andare via, abbiamo vissuto un periodo di risultati negativi e giuste critiche, il mio stato d'animo non era un granché perché non sono una macchina. L'ultima sconfitta poi mi ha lacerato l'anima e mi ha mandato un po' in tilt, leggere critiche e altro mi ha portato a una scelta d'impeto che serviva anche per dare una scossa al gruppo. Chiedo scusa alla piazza se ha letto in questa decisione una fuga, ma non è assolutamente così perché non l'ho mai fatto, sono stati soli due giorni di blackout. - continua Sottil come riporta Tuttoc.com - Dopo aver preso la decisione ho ricevuto le chiamate dei ragazzi con cui nelle scorse settimane c'erano stati colloqui a volte poco lucidi o con incomprensioni, ma ho voluto incontrarli da uomini. Loro hanno fatto un gesto deciso e importantissimo, mi hanno ridato la carica e la convinzione che avevo prima. Sono tornato grazie alla grande dimostrazione di attaccamento e con la convinzione di portare fino in fondo questa stagione”.