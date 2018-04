Livorno, Spinelli mette Vantaggiato e Mazzoni fuori rosa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' caldissima la situazione in casa Livorno, dopo il recente momento in campionato. Secondo Livorno24.com, questa mattina il patron Aldo Spinelli s'è presentato nel centro tecnico. Ad attenderlo al campo di allenamento, l’intera rosa compreso lo staff tecnico. Spinelli s'è fatto sentire con i calciatori, accusando senza mezzi termini alcuni giocatori, tra cui Mazzoni e Vantaggiato che non l’hanno presa affatto bene: Vantaggiato ha lasciato subito il ritiro, Mazzoni invece si è allontanato dalla palestra con Spinelli che ha comunicato come i due resteranno fuori rosa fino al termine della stagione. Protti, presente insieme a Foschi, ha tentato invano di far tornare sui propri passi sia Vantaggiato che Mazzoni, ma la sua opera di persuasione non ha avuto efficacia. Possibile che anche Re Igor, nelle prossime ore, possa dare le dimissioni.